البزري: تأجيل زيارة دياب لصيدا لا يعني إلغاء الدعم المقترح للمستشفى التركي

أعرب عضو اللجنة الوطنية للأمراض المُعدية الدكتور عبد الرحمن البزري، عن أسفه "لتأجيل زيارة رئيس الحكومة حستن دياب، إلى مدينة صيدا لتفقّد المستشفى التركي"، معتبراً أن "هذا التأجيل لا يعني بالضرورة إلغاء الدعم المقترح من الحكومة لصالح هذا الصرح الاستشفائي من أجل تجهيزه وتشغيله ليلعب دوره الحيوي في صيدا وفي الوطن ككل".
وأوضح البزري في تصريح أن "أسباب إلغاء هذه الزيارة يعود لسوء التحضير من الجهة التي أخذت على عاتقها ترتيب هذه الزيارة، وتوجيه الدعوات، ولم تكن على قدر المسؤولية".
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