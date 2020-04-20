دار الفتوى: التماس هلال شهر رمضان سوف يتم بعد غروب شمس يوم الأربعاء

أعلنت ​دار الفتوى​ ان "التماس هلال ​شهر رمضان​ المبارك لعام 1441هـ سوف يتم التحري عنه بعد غروب شمس يوم الأربعاء 29 شعبان 1441هـ الموافق 22 نيسان 2020م، استنادا الى الحديث النبوي الشريف "صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته"، وسيجري مفتي ​الجمهورية​ اللبنانية ​الشيخ عبد اللطيف دريان​ اتصالات ومشاورات بعد غروب هذا اليوم مع كبار العلماء من المفتين ووزراء ​الأوقاف الإسلامية​ في البلدان العربية الشقيقة للتثبت من رؤية الهلال".

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