مرتضى تفقد مشروع القرية الزراعية ببعلبك: نموذج يستحق كل الدعم

أوضح وزير الزراعة ​عباس مرتضى​ اثر زيارته مشروع القرية الزراعية الذي نفذته الجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب في سهل ​بعلبك​ انه "قمنا اليوم بزيارة القرية الزراعية في بعلبك بدعوة من الجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب، وقد رأينا نموذجا يستحق كل الدعم، سواء من قبل ​وزارة الزراعة​ أم المجتمع، وهذا المشروع يجب أن تحتذي به سائر المناطق اللبنانية و​البلديات​ والاتحادات ​البلدية​، لأنه يؤمن ​الأمن​ الغذائي السليم باعتماد زراعات عضوية بعيدا عن الأسمدة الكيميائية، والمفترض أن يلقى الإهتمام اللازم من كل ​المزارعين​، وأيضا سيلقى الإهتمام الكبير من وزارة الزراعة".

وشكر الجمعية "على هذا المشروع الحيوي، وعلى مبادرتها لتوزيع 100 ألف شتلة خضار على مزارعي المنطقة، في هذا الوضع الذي نحن بأمس الحاجة فيه لدعم أمننا الغذائي في ظل الظروف القاسية والصعبة، ونحن نشد على أيديهم وسنقدم لهم كل الدعم، ونحن وإياهم في هذا المشوار الطويل لخدمة مجتمعنا وأهلنا وناسنا".