عبدالله دعا لالغاء المحكمة العسكرية: مرسوم التشكيلات القضائية مخالف للقانون

اعتبر عضو اللقاء "الديمقراطي" النائب بلال عبدالله في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إن "مشروع مرسوم التشكيلات القضائية وبالصيغة التي صدر بها مخالف للقانون، ويشكل سابقة خطيرة، مما يقتضي إبطاله لكونه إستند إلى المادة 13 قضاء عسكري للعام 1871، التي تم إلغاؤها بالمادة 136 من قانون القضاء العدلي للعام 1983".
وسأل عبدالله: "خطأ مقصود، أم تخريجة؟"، قائلاً: "على كل، المحكمة العسكرية يجب أن تلغى!".
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