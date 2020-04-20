عبدالله دعا لالغاء المحكمة العسكرية: مرسوم التشكيلات القضائية مخالف للقانون

اعتبر عضو اللقاء "الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إن "مشروع مرسوم ​التشكيلات القضائية​ وبالصيغة التي صدر بها مخالف للقانون، ويشكل سابقة خطيرة، مما يقتضي إبطاله لكونه إستند إلى المادة 13 قضاء عسكري للعام 1871، التي تم إلغاؤها بالمادة 136 من قانون ​القضاء​ العدلي للعام 1983".

وسأل عبدالله: "خطأ مقصود، أم تخريجة؟"، قائلاً: "على كل، ​المحكمة العسكرية​ يجب أن تلغى!".