وصول السفينة المحملة بالشاحنات والسائقين اللبنانيين من العراق إلى طرابلس

وصلت ​السفينة​ " rimar " المحملة ب​الشاحنات​ والسائقين اللبنانيين العائدين من ​العراق​ عبر تركيا، الى ​مرفأ طرابلس​. وكان في استقبالها ممثل ​وزير الاشغال​ المدير العام للنقل البري والبحري المهندس ​عبد الحفيظ القيسي​.

وقد رست السفينة صباحا ومعها 44 سائقا مع شاحناتهم، والذين أمضوا أكثر من خمسين يوما على الحدود، وفور مغادرتهم السفينة اتخذت السلطات المعنية بموضوع فيروس "كورونا"، لاسيما إدارة المرفأ و​وزارة الصحة​ وقسم الحجر الصحي "​الكرنتينا​" والجهات الأمنية والجمركية، كل الإجراءات اللازمة لضمان سلامة السائقين، وكان في انتظارهم لجنة طبية تولت فحصهم، وسيخضعون بعد مغادرتهم حرم المرفأ للحجر المنزلي لمدة 14 يوما، بإشراف وتنسيق بين الوزارات المعنية و​البلديات​ التي يقطن السائقون في نطاقها.