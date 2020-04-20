حتي يكشف عن عزمه استئناف تحركه العربي والدولي لتأمين الدعم للبنان بعد كورونا

أكد ​وزير الخارجية​ ​ناصيف حتي​ أن ​لبنان​ بسبب جغرافيته السياسية، هو ​الدولة​ الأكثر تأثراً والأقل تأثيراً في السياسات والحروب المباشرة، أو تلك التي تحصل بالوكالة في المنطقة، مؤكداً أن لبنان يسعى عبر الحوار والتواصل إلى تعزيز علاقاته مع الأسرة العربية. وأشار إلى أن ما يجمعنا أكبر وأكثر بكثير مما يفرقنا، كاشفاً عن عزمه استئناف تحركه العربي والدولي لتأمين الدعم للبنان، بعد انتهاء جائحة ​كورونا​.

وفي حديث لـ"اندبندت عربية"، قال: "إن لبنان كان دائماً عرضة لضغوط ومخاطر عدة وعاش فترة من عدم الاستقرار، كانت هذه إحدى مسبباتها. لا أقول إنه لم تكن هناك أسباب داخلية للصراعات الماضية، ولكن العناصر الخارجية كانت ضاغطة.

واعتبر أن "مهمات ال​سياسة​ الخارجية اللبنانية تقتضي دبلوماسية ناشطة متحركة تهدف إلى توطيد العلاقات مع الدول الصديقة والشقيقة، وخلق شبكة من العلاقات تقوم على المصالح المتبادلة ومبادئ احترام سيادة كل دولة أو شؤونها. وهذه مبادئ الحياد و​النأي بالنفس​ التي اعتمدناه، التي تعني عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى عربية أو إقليمية، أي يهمنا أن تكون لنا أفضل العلاقات وأن نوثقها مع الدول الصديقة وأن نبني شبكة من العلاقات الدولية القائمة على احترام سيادة كل دولة وعدم التدخل في شؤونها. قد يقول البعض إن هذه مبادئ عامة، وهي موجودة في كل ​العالم​. ولكن أنا اتحدث عن عدم التدخل المباشر في شؤون أي دولة، أي أن تكون دولة على رأس دولة أخرى. وإذا كانت هناك خلافات بين الدول، فهذه ظاهرة طبيعية، ولكن الواقعية تتطلب منا أن نقول إنه يمكن محاصرة الخلافات، و​البناء​ على المشترك".

واعتبر ان "المطلوب مقاربة تقوم على مشاركة الجميع للوصول إلى حل سياسي سلمي لتلك الخلافات التي تتغذى من الخلافات والصراعات الخارجية وتغذيها. وهذا يسمح ب​تحقيق​ استقرار قوي ولمصلحة الجميع. من هنا، تمسكنا بالمبادئ السلمية وفق قرارات ​الأمم المتحدة​، وهذا شرط أساسي للاستقرار الضروري لهذه الدول لتعود إلى دورها الفاعل والناشط في تحقيق الازدهار لشعوبها".

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ورأى حتي أنه يعبّر "عن الموقف الرسمي للسياسة الخارجية اللبنانية"، مضيفاً أن "الاعتداء على دولة عربية شقيقة مرفوض، وقد ذكرت سابقاً أن لبنان ينأى عن الصراعات والحروب، ولكن عندما يحصل اعتداء على دولة عربية، فهو مدان في المطلق، وهذا موقف مبدئي ولن يتغير".

أما في مسألة الاستهداف ال​إسرائيل​ي ل​سيارة​ مدنية ل​حزب الله​ كانت تعبر الحدود اللبنانية – السورية، أشار حتي إلى أن “لبنان في حالة حرب مع إسرائيل، التي تخترق الأجواء اللبنانية وتنتهك سيادته، لتقصي سيارة مدنية. وكل عمل عسكري من هذا النوع، وكل اعتداء على السيادة اللبنانية، سواء أكان من البر أم من البحر أو الجو، مدان ومرفوض ونذهب إلى ​مجلس الأمن الدولي​ بشكوى. وموقفنا بقطع النظر عمن كان داخل السيارة مبدئي وواضح في إدانة الاعتداء الإسرائيلي على سيادتنا".

وعن انتهاك "حزب الله" قراراً حكومياً بإقفال الحدود مع ​سوريا​ ضمن قرار إغلاق المعابر الجوية والبرية والبحرية، يعود حتي إلى الاعتداء الإسرائيلي، مشيراً إلى أن مرور سيارة مدنية على الحدود أمر آخر. وأضاف، "مسألة الحدود لا تزال موضع بحث في إطار المساعي التي تبذلها ​الحكومة اللبنانية​ مع الخارج لإعادة اللبنانيين الراغبين. وهذا موضوع مختلف كلياً. ولا أريد الذهاب في كلامي إلى مكان آخر. اليوم، إن المسألة الأهم هي الاعتداء الإسرائيلي على الحدود اللبنانية – السورية".