عبود: المدارس يجب ان تكون من القطاعات الاخيرة التي يمكن ان تستعيد عملها

شدد نقيب المعلمين في ​المدارس الخاصة​ ​رودولف عبود​ على وجوب ان تكون المدارس من القطاعات الاخيرة التي يمكن ان تستعيد عملها.

ولفت الى الحاجة الى ما بين اربعين وخمسة واربعين يوماً من التعليم الاضافي مع تكثيف للدروس لتمكين ​الطلاب​ من تقديم ​الامتحانات الرسمية​، مشيرا الى ان الطلاب تعلموا هذه ​السنة​ بين 90 و100 يوم أي اقل من ثلثي ​العام الدراسي​.

ورأى تفاوتاً في الاستفادة من التعليم عن بعد بين المدارس "لكننا متفقون مع وزير التربية ​طارق المجذوب​ على ان هذه التقنية لا يمكن الاتكال عليها لتقويم المنهج التعليمي".

واشار عبود الى معاناة بعض ​الاساتذة​ من مشكلة عدم تسديد الرواتب التي وصلت نسبتها في بعض المدارس الى صفر بالمئة وهناك اهل يطالبون باعادة النظر بالموازنات المدرسية.