عبود: المدارس يجب ان تكون من القطاعات الاخيرة التي يمكن ان تستعيد عملها

شدد نقيب المعلمين في المدارس الخاصة رودولف عبود على وجوب ان تكون المدارس من القطاعات الاخيرة التي يمكن ان تستعيد عملها.
ولفت الى الحاجة الى ما بين اربعين وخمسة واربعين يوماً من التعليم الاضافي مع تكثيف للدروس لتمكين الطلاب من تقديم الامتحانات الرسمية، مشيرا الى ان الطلاب تعلموا هذه السنة بين 90 و100 يوم أي اقل من ثلثي العام الدراسي.
ورأى تفاوتاً في الاستفادة من التعليم عن بعد بين المدارس "لكننا متفقون مع وزير التربية طارق المجذوب على ان هذه التقنية لا يمكن الاتكال عليها لتقويم المنهج التعليمي".
واشار عبود الى معاناة بعض الاساتذة من مشكلة عدم تسديد الرواتب التي وصلت نسبتها في بعض المدارس الى صفر بالمئة وهناك اهل يطالبون باعادة النظر بالموازنات المدرسية.
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