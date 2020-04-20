سلطات النروج تعيد فتح دور الحضانة بعد شهر من الإغلاق

أعادت السلطات في ​النروج​ فتح ​دور الحضانة​ بعد شهر من الإغلاق.

وكانت رئيسة وزراء النروج إرنا سولبرغ، أعلنت في ​مؤتمر​ صحافي في بداسة الشهر أن بلادها ستخفف بعض القيود المفروضة لمنع انتشار ​فيروس كورونا​ المستجد، مشددة على "اننا نجحنا معا في السيطرة على تفشي الفيروس، وبالتالي يمكننا تخفيف القيود على المجتمع شيئا فشيئا".

وكانت النروج من بين أولى دول أوروبا التي أغلقت مجموعة كبيرة من المؤسسات الخاصة والعامة في مختلف المجالات لوقف انتشار كوفيد-19، مما دفع ​الاقتصاد​ فيها إلى حالة من الفوضى أدت إلى تسريح مئات الألوف من أعمالهم.

وبموجب الإجراءات ​الجديدة​، سيتم إعادة فتح رياض الأطفال في الفترة بين 20 و27 نيسان و​المدارس​ من الصف الأول إلى الصف الرابع اعتبارا من 27 أبريل نيسان، ويمكن للنرويجيين الذهاب إلى منازلهم الجبلية اعتبارا من 20 منه.