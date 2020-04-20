القوات الروسية تدخل منظومة "إس-350" قادرة على صد هجمات الصواريخ المجنحة

اشارت صحيفة "كراسنايا زفيزدا" الى أن إدخال أحدث أنظمة ال​صواريخ​ للدفاع الجوي "إس-350" في خدمة ​القوات​ الجوية و​البحرية الروسية​ سيزيد من كفاءة صد الهجمات الواسعة النطاق بصواريخ كروز أربع مرات.

ولفتت الصحيفة الى ان "في إطار برنامج تسليح ​الدولة​، من المقرر تسليم مجمعات إس -350 إلى الوحدات العسكرية للقوات الجوية والبحرية في ​المستقبل​ القريب، الأمر الذي سيزيد من كفاءة صد الهجمات الكبيرة بصواريخ كروز المعادية على أهم منشآت الدفاع".

وتحتوي ​منظومة​ "إس-350" على 12 صاروخا اعتراضيا من طراز "9إم96" و"9إم100"، وتستطيع أن تضرب 16 ​طائرة​ مهاجمة أو 12 صاروخا بالستيا في آن واحد، وتتعقب 32 هدفا على ارتفاع يتراوح بين 10 أمتار و30000 متر.