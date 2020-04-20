القوات الروسية تدخل منظومة "إس-350" قادرة على صد هجمات الصواريخ المجنحة

اشارت صحيفة "كراسنايا زفيزدا" الى أن إدخال أحدث أنظمة الصواريخ للدفاع الجوي "إس-350" في خدمة القوات الجوية والبحرية الروسية سيزيد من كفاءة صد الهجمات الواسعة النطاق بصواريخ كروز أربع مرات.
ولفتت الصحيفة الى ان "في إطار برنامج تسليح الدولة، من المقرر تسليم مجمعات إس -350 إلى الوحدات العسكرية للقوات الجوية والبحرية في المستقبل القريب، الأمر الذي سيزيد من كفاءة صد الهجمات الكبيرة بصواريخ كروز المعادية على أهم منشآت الدفاع".
وتحتوي منظومة "إس-350" على 12 صاروخا اعتراضيا من طراز "9إم96" و"9إم100"، وتستطيع أن تضرب 16 طائرة مهاجمة أو 12 صاروخا بالستيا في آن واحد، وتتعقب 32 هدفا على ارتفاع يتراوح بين 10 أمتار و30000 متر.
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