قامت وزارة الصحة الكويتية بفرض حجر إلزامي منزلي على سكان ثلاثة مبانٍ بمنطقة المهبولة، بعد تصنيفها بعمارات موبوءة، نظرا للاشتباه "بمئات حالات الإصابة بفيروس كورونا فيها".
ولفت مصدر صحي لصحيفة "الأنباء" الكويتية الى انه تم وضع كافة المقيمين بالمباني الثلاث في تلك المنطقة في الحجر الصحي"، منوها بوجود أكثر من 200 حالة مؤكدة مصابة بالفيروس في المباني الثلاثة.
وقامت الجهات المعنية بتزويد السكان بالوجبات الغذائية والاحتياجات الضرورية.
ويبلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في الكويت 1975 إصابة، وسجلت هناك 7 حالات وفاة.
كانت هذه تفاصيل خبر الكويت تعزل ثلاثة مبانٍ تفشى بها فيروس "كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.