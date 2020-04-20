الكويت تعزل ثلاثة مبانٍ تفشى بها فيروس "كورونا"

قامت وزارة الصحة الكويتية بفرض حجر إلزامي منزلي على سكان ثلاثة مبانٍ بمنطقة المهبولة، بعد تصنيفها بعمارات موبوءة، نظرا للاشتباه "بمئات حالات الإصابة بفيروس كورونا فيها".

ولفت مصدر صحي لصحيفة "الأنباء" الكويتية الى انه تم وضع كافة المقيمين بالمباني الثلاث في تلك المنطقة في الحجر الصحي"، منوها بوجود أكثر من 200 حالة مؤكدة مصابة بالفيروس في المباني الثلاثة.

وقامت الجهات المعنية بتزويد السكان بالوجبات الغذائية والاحتياجات الضرورية.

ويبلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في الكويت 1975 إصابة، وسجلت هناك 7 حالات وفاة.