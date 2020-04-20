ادوار فيليب: أزمة اقتصادية "وشيكة وقاسية" تنتظر فرنسا بسبب كورونا

لفت رئيس الوزراء الفرنسي، إدوار فيليب، الى إن "أزمة اقتصادية باتت وشيكة نتيجة تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19"، محذرا من أنها ستكون "قاسية".
واشار فيليب خلال كلمة حول خطط الخروج من الحجر الصحي، الى إن الوضع الصحي في فرنسا "يتحسن ببطء، لكن بثبات" مشيرا إلى أن الأزمة الصحية لم تنته بعد.
وأوضح رئيس الوزراء الفرنسي أن الضغط على المستشفيات يقل بعد أن تراجع عدد المصابين الذين في حاجة إلى العناية الفائقة لعدة أيام على التوالي.
هذا وتخضع فرنسا، التي سجلت قرابة 20 ألف حالة وفاة بسبب تفشي فيروس كورونا، للعزل الصحي منذ نحو 5 أسابيع.
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