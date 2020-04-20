أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلاندا جاسيندا أرديرن أن نيوزيلندا ستمدد تدابير العزل العام السارية لمكافحة فيروس كورونا أسبوعا ستنتقل بعده لمستوى أقل من القيود.
وأوضحت في مؤتمر صحافي ان " نيوزيلندا ستخرج من المستوى الرابع من العزل العام في الساعة 11.59 مساء الاثنين الموافق 27 نيسان أي أسبوع من الآن"، مشيرةً الى تطبيق "المستوى الثالث لأسبوعين قبل مراجعة كيف نتابع من جديد واتخاذ قرارات أخرى في مجلس الوزراء في الحادي عشر من أيار".
يذكر ان نيوزيلندا التي يبلغ عدد سكانها خمسة ملايين نسمة فرضت تدابير العزل العام في أواخر آذار والتي تم بموجبها إغلاق المكاتب والمدارس وكل الخدمات غير الأساسية بما في ذلك الحانات والمطاعم والمقاهي.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيسة وزراء نيوزيلاندا: سنمدد تدابير العزل العام السارية لمكافحة كورونا أسبوعا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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