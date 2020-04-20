رئيسة وزراء نيوزيلاندا: سنمدد تدابير العزل العام السارية لمكافحة كورونا أسبوعا

أعلنت رئيسة وزراء ​نيوزيلاندا​ ​جاسيندا أرديرن​ أن ​نيوزيلندا​ ستمدد تدابير العزل العام السارية لمكافحة ​فيروس كورونا​ أسبوعا ستنتقل بعده لمستوى أقل من القيود.

وأوضحت في ​مؤتمر​ صحافي ان " نيوزيلندا ستخرج من المستوى الرابع من العزل العام في ​الساعة​ 11.59 مساء الاثنين الموافق 27 نيسان أي أسبوع من الآن"، مشيرةً الى تطبيق "المستوى الثالث لأسبوعين قبل مراجعة كيف نتابع من جديد واتخاذ قرارات أخرى في ​مجلس الوزراء​ في الحادي عشر من أيار".

يذكر ان نيوزيلندا التي يبلغ عدد سكانها خمسة ملايين نسمة فرضت تدابير العزل العام في أواخر آذار والتي تم بموجبها إغلاق المكاتب و​المدارس​ وكل الخدمات غير الأساسية بما في ذلك الحانات و​المطاعم​ والمقاهي.