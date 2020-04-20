شكرا لقرائتكم خبر عن النائب طارق الخولى: ممارسات الجماعة تخطت كل التصورات ووطنهم هو جماعتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب أن أساس عقيدة الإخوان التى تعمل عليها فى هذه المرحلة هو الاتجاه فى أكثر من محور وهو الإرهاب المباشر من خلال العمليات المدنية واستهداف المدنيين ورجال القوات والشرطة وبالأخص فى هذه المناسبات الاجتماعية الحالية والتى ستسعى فيها قوى الشر لتخريب فرحة المصريين كعادتهم وليس الأقباط فقط وبث الرعب فى الشارع المصرى.

ولفت إلي أن المحور الثاني سيتمثل في نشر الشائعات والترويج لها طول الوقت لضرب الثقة بين القيادة السياسية والمواطن وتشويه أى نجاحات من الممكن أن تقوم بها الدولة المصرية خلال المرحلة السابقة أو الحالية في مواجهة فيروس كورونا.

وشدد أن ما تعمل عليه الجماعة في التوقيت الحالي هو محاولات دعم أو تغذية مشاكل و أى محنة يتعرض لها الوطن، موضحا أن هناك فيديوهات للجماعة بثت تدعو فيها الأعضاء لنشر الفيروس فى مصر وأن أى شخص مصاب يعمل علي نشر هذا الفيروس وهو ما يوضح مدى ما وصلت إليه هذه الجماعة من خيانة وإيمانها

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واعتبر "الخولي" أن الجماعة تتعامل بمنطق وطنهم هو جماعتهم بإن يحكموا مصر أو يدمروا مصر ليسيرون على خطى مستمرة دون أى عائق أو حتى وجود وباء لتدمير مصر بعدما لفظهم المجتمع المصرى ورفض استمرارهم فى حكم البلاد.

وتابع قائلا "أنه فى ظل ما تمارسه الدولة من مواجهة تحدى كبير فى شأن فيروس كورونا يحاولون الضغط على الدولة والشارع بأداة الإرهاب حتى تتفاقم على المصريين المحن والمشكلات وهم يلعبون على هذه الوتيرة بهدف العقاب الممنهج وتفاقم معاناة المصريين فكل هذه المشاهد أمام جماعة وصلت فى حالة القبح لدجة لا يمكن لها تصور وخيانة".