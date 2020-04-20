"مش لازم كمبيوتر وإنترنت".. 10 نصائح جديدة من التعليم إلى الطلاب بشأن البحث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، استبدال الامتحانات التقليدية بالمشروعات البحثية، لتنمية مهارات التفكير والبحث عن المعلومة وصياغة أفكارهم بشكل واضح.

وحذرت وزارة التربية والتعليم المدارس وجميع المعلمين، من تقاضي أي أموال من الطلاب أو أولياء الأمور نظير رفع الأبحاث على منصة "edmodo"، بالإضافة إلى ضرورة اعتبار الكود الخاص بالطالب أمر سري، يتعرض للمساءلة القانونية كل من يعطيه لأي جهة.

وينشر "الخليج 365" أبرز نصائح الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، للطلاب وأولياء لإعداد مشروع البحث:

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1- المشروع أكثر محاولة من الدولة للتخفيف

2- ليس مطلوب كمبيوتر وتكنولوجيا وإنترنت

3- المطلوب كتاب المدرسة وورقة

4- ممكن إجراء المشروع بالأدوات المتاحة

5- عدد الكلمات زادت أو نقصت لا تؤثر

6- البحث شرط للانتقال وإذا لم يقدمه أو اشتراه سيدخل دور ثاني

7- لا تدفعوا أموال للدروس أو مشروع

8- لا تفترض عدم القدرة على إجراء المشروع

9- إذا كان لدى الطالب مشكلة مهمتنا حلها

10- اهتموا بصلب الموضوع وليس الحجج

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