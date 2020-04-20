وزارة الصحة السودانية: ٢٦ إصابة جديدة وحالتا وفاة بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - الخرطوم - (أ ش أ):
أكدت وزارة الصحة السودانية تسجيل ٢٦ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لافتة إلى وفاة إثنين من المصابين.
وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان اليوم الإثنين، أن الإصابات الجديدة وحالتي الوفاة، سُجلت في الخرطوم أمس.
وأضاف البيان أنه بهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس منذ بداية الوباء إلى ٩٢ حالة، بينها ١٢ وفاة، فيما بلغ عدد المتعافين ٨ أشخاص.
وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.
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