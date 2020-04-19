العدول يدعون الهيأة الوطنية إلى وضع تصور بشأن استئناف العمل العدلي خلال الحجر

بعد تمديد المدة الزمنية للحجر الصحي، الذي يخضع له المغاربة، منذ 20 مارس الماضي، تفاديا لتفشي فيروس “كوفيد-19″، دعت الجمعية المغربية للعدول الشباب الهيأة الوطنية للعدول إلى وضع تصور عام بشأن استئناف العمل العدلي من عدمه، خلال فترة الحجر.

وأوضحت الجمعية المغربية للعدول الشباب، اليوم الأحد، أن تغييب العمل العدلي في الفترة الحالية، له وقع سلبي على العدول أنفسهم، وذلك في شريط فيديو بثته الجمعية المذكورة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”.

وأشار المصدر ذاته إلى أن التوقف عن العمل ينتج عنه حرمان العدول من مصدر قوتهم، فضلا عن أن تغييب العمل العدلي، في هذه الفترة، له أثر سلبي على المغاربة، على اعتباره مرفقا عموميا موجها للعموم.

ودعت الجمعية المغربية للعدول الشباب الهيأة الوطنية للعدول إلى عقد اجتماع عن بعد بشكل مستعجل، من أجل وضع تصور عام بشأن طريقة عمل العدول خلال فترة الحجر الصحي.

يذكر أن مكاتب العدول أغلقت طوال الشهر الماضي، بسبب حالة الطوارئ الصحية، والوضعية الوبائية في البلاد.