الصحة الإسرائيلية تعارض المزيد من التخفيفات خلال الأسبوعين المقبلين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - صرّح المدير العام لوزارة الصحة الإسرائيلية، موشيه بار سيمان طوف، مساء اليوم الأحد، أن الوزارة لن تدعم أي تسهيلات إضافية على القيود التي تفرضها الحكومة الإسرائيلية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك في أعقاب مصادقة الحكومة، فجر اليوم، على تخفيف التدابير، كخطوة أولى نحو إنهاء الإغلاق في ظل انخفاض عدد الإصابات الجديدة.

يأتي ذلك فيما عبّر وزراء في الحكومة الإسرائيلية عن استيائهم من الطريقة التي يتم اتخاذ فيها القرارات المتعلقة بأزمة كورونا، معتبرين أن بار سيمان طوف، يتصرف بـ"طريقة إشكالية". ونقلت القناة 12 عن وزارء في حكومة نتنياهو الانتقالية أن "المدير العام لوزارة الصحة يتصرف كما لو أنه قائم بأعمال رئيس للحكومة، ويتم صياغة القرارات بناء على رغباته.

وفي هذا السياق، كشفت القناة 13 الإسرائيلية أن مسؤولين رفيعي المستوى في وزارة جهاز الصحة الإسرائيلي، عبروا يعتبرون أن الحكومة لم تستغل فترة الإغلاق العام لاتخاذ إجراءات ووضع ترتيبات من شأنها أن تمنع موجة أخرى من تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وقال بار سيمان طوف، خلال النشرة المسائية لهيئة البث الإسرائيلية ("كان"): "بدأنا بإنشاء روتين مختلف يشمل نشاط اقتصادي وشخصي ومجتمعي، لكنه سيكون مختلفًا عن الذي اعتمدناه قبل الجائحة. سنكون مضطرين إلى العيش في ظل كورونا".

واعتبر بار سيمان طون أن "العامل الأهم الذي تم إنجازه هو تعزيز المسؤولية الشخصية والاجتماعية والحذر"، وأضاف "نعتق أنه من الممكن أن نطور نوع من الروتين الجديد ليخدمنا في ظل الكورونا"، مشددا على أنه "لكن إذا أثبت الواقع خلاف ذلك (عودة تفشي الوباء بوتيرة مرتفعة)، فسيتعين علينا التراجع عن التسهيلات التي أقرتها الحكومة".

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ولفت بار سيمان طوف أن الوزارة ترفض لقرار المزيد من التسهيلات خلال "الأسبوعين أو الثلاثة المقبلة"، واعتبر أن الإجراءات التي اتختها الحكومة فجر اليوم "خطوة مهمة جدا إلى الأمام"، مشدد على ضرورة "اتباع القواعد".

وقال: "أفهم الصعوبات الاقتصادية التي يواجهها السكان، لكن علينا التحرك على نحو تدريجي (..) إذا شهدنا تحسنًا في الأرقام والبيانات، فيمكننا اتخاذ المزيد من الخطوات".

وكان نتنياهو قد شدد، أمس، على أنه ستتم إعادة فرض تدابير الإغلاق العام في حال ارتفع عدد الإصابات مجددا، وقال "في حال لاحظنا تواصل التحسن خلال الأسبوعين القادمين، سنخفف أكثر القيود، لكن إذا ارتفعت الحالات، سنضطر إلى التراجع عن التخفيف".

وعلى صلة، أظهرت البيانات التي أوردتها وزارة الصحة الإسرائيلية أن عدد الوفيات من جراء الإصابة بكورونا وصل إلى 172 حالة؛ بواقع 86 امرأة و85 رجلا، فيما بلغ معد أعمار حالات الوفاة 82 عاما. ومن بين حالات الوفاة تم تسجيل 20 حالة لأشخاص أصغر من 70 عاما وتقدر بـ11% .