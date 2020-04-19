بنس: نريد التأكد من أن علاج كورونا ليس أسوأ من المرض

أعلن نائب الرئيس الأميركي ​مايك بنس​ أن إدارة الرئيس ​دونالد ترامب​ تريد التأكد من أن "علاج ​فيروس كورونا​ المستجد ليس أسوأ من المرض".

وفي حديث تلفزيوني، تطرق إلى خطة "فتح أميركا من جديد" التي أعلنها البيت الأبيض في الآونة الأخيرة وتقترح توجيهات يمكن للولايات اتباعها في وقت تتحرك فيه نحو تخفيف القيود الاجتماعية التي ترمي للحد من انتشار كورونا، لافتاً إلى ان ​الولايات المتحدة​ تشهد إشارات مشجعة على أن تلك الإجراءات "تبطئ انتشار الوباء" في المناطق الساخنة، وأن "الشراكة الكاملة مع حكام الولايات" من شأنها "جعل الفيروس (شيئا) من الماضي".

وأوضح أن "الشعب الأميركي يعرف أن لا أحد في أميركا يريد إعادة فتح هذا البلد أكثر من الرئيس دونالد ترامب"، مؤكداً أنه "سيواصل تشجيع الحكام على إيجاد سبل للسماح للأميركيين بالعودة إلى العمل بأمان ومسؤولية".

ولفت إلى أن البيت الأبيض سيواصل الشراكة الكاملة مع حكام الولايات ومسؤولي الصحة من أجل زيادة الاختبارات وتوسيع نطاقها، مؤكدا "نحن على ثقة تامة أن بإمكاننا الحصول على كمية كافية من الاختبارات حتى نتمكن من إعادة فتح أميركا".