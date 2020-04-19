مسؤولة صحية بريطانية: من السابق لأوانه القول إن بريطانيا بلغت ذروة تفشي كورونا

أشارت نائبة كبير المسؤولين الطبيين في ​بريطانيا​ جيني هاريس، إلى أنه "من السابق لأوانه ومن غير الصائب القول إن بريطانيا بلغت ذروة تفشي ​فيروس كورونا​ المستجد، لكن أعتقد أن الأمور تسير فيما يبدو في الاتجاه الصحيح".

ولفتت هاريس إلى أنه "يتعين على الناس عدم القفز إلى استنتاجات إيجابية استناداً إلى حصيلة وفيات اليوم الأحد، التي أظهرت أقل زيادة في نحو أسبوعين"، منوّهةً بأن "الأرقام التي تعلن في يومي عطلة نهاية الأسبوع عادة ما تظهر انخفاضا في الوفيات".

وسجلت ​السلطات البريطانية​ خلال الساعات الـ 24 الأخيرة 596 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في مستشفيات المملكة المتحدة، ما يمثل انخفاضا ملموسا مقارنة مع معدلات الأيام السابقة.