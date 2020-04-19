نجار: سنعاود في الـ 27 من نيسان الحالي فتح المطار لاستقبال المغتربين

أشار وزير الأشغال والنقل ميشال نجار إلى أنه "سنعاود في الـ 27 من شهر نيسان الحالي فتح المطار"، لافتاً إلى أنه "قيّمنا المرحلة الأولى حيث استطعنا تأمين عودة آمنة للبنانيين، ونستطيع الآن الإكمال في المرحلة القادمة".
ولفت نجار، خلال حديث تلفزيوني، إلى أنه "خلال الأسبوع القادم سنباشر العمل على برنامج المرحلة الثانية، التي سنذهب خلالها إلى البلاد التي لم نقصدها خلال المرحلة الأولى، والبلاد التي تُمكّننا من إحضار المغتربين من بلاد بعيدة كأميركا".
كما طمأن نجار اللبنانيين الذين لديهم أحباب وأقارب وأولاد في الخارج، أن "المطار سيعاود استقبال الجميع".
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