تسجيل 433 وفاة جديدة بفيروس كورونا في ايطاليا

شهدت حصيلة الوفيات الناجمة عن ​فيروس كورونا​ المستجد "كوفيد-19" في ​إيطاليا​ خلال ​الساعات​ الـ24 الماضية أدنى وتيرة ارتفاع يومية منذ أسبوع، بتسجيل 433 وفاة جديدة.

وأكدت وكالة الحماية المدنية اليوم الأحد أن حصيلة ​ضحايا​ الوباء في إيطاليا بلغت 23660 شخصا، فيما ارتفع إجمالي عدد الإصابات بكورونا إلى 178972 بتسجيل 3047 حالة جديدة خلال آخر 24 ساعة، ما يمثل انخفاضا مقارنة مع معدلات اليوم السابق (3491 حالة).