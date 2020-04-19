الدفاع الروسية: الهدنة في إدلب صامدة والدوريات المشتركة مع تركيا مستمرة

أكدت وزارة الدفاع الروسية "صمود نظام وقف إطلاق النار في منطقة إدلب لخفض التصعيد"، مشددة على "استمرار الدوريات المشتركة بين روسيا تركيا في أراضي شمال شرق سوريا".
وكشفت الدفاع الروسية ان "روسيا وتركيا نفذتا دوريات جديدة برا وجوا في شمال شرق سوريا بموجب مذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين يوم 22 تشرين الأول 2019 لوقف الأعمال القتالية في المنطقة على خلفية عملية "نبع السلام" التركية المنفذة في حينه ضد المسلحين الأكراد".
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