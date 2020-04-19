حاكم نيويورك: إصابات كورونا بطريقها للانخفاض لكن لم يأت وقت الراحة بعد

أشار حاكم ولاية ​نيويورك​ الأميركية ​أندرو كومو​، إلى أن "السلطات الصحية سجلت 1300 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​" في الولاية خلال الساعات الـ 24 الأخيرة".

ولفت كومو إلى أنهتم تسجيل 507 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعةفي الولاية"، منوّهاً بأن "كل المؤشرات تقول إن الإصابات في طريقها للانخفاض، لكن لم يأت وقت الراحة بعد".

كما أعرب عن اعتقاده بأن "نيويورك تجاوزت الذروة، وننزل الآن على الجانب الآخر من الجبل"، مفيداً بأن "استمرار هذا الاتجاه الإيجابي يعتمد على أعمالنا. ما يفعله كل منا يحدث فرقا".

وشدد كومو على أن نيويورك "ستجري أكثر حملة اختبارات الأجسام المضادة على مستوى الولاية خلال الأسبوع المقبل، وهذا سيخبرنا للمرة الأولى نسبة السكان المصابين بالفعل بفيروس كورونا"، موضحاً أن "هذه ستكون أول لقطة حقيقية لما نتعامل معه".

وأوضح كذلك أنه "أبطأنا معدل الإصابات حيث بات كل 10 أشخاص ينقلون العدوى لحوالي 9 آخرين، وهذا يعني أن تفشي المرض ينحسر عوضاً عن التفاقم، لكن لا يزال هناك مساحة صغيرة للخطأ"، لافتاً إلى أنه "نحتاج لتقليص معدل المرض أكثر لنتمكن من فتح الإقتصاد بأمان".