وزير الصحة التركي: 3977 إصابة جديدة بفيروس كورونا و127 حالة وفاة

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه، وفاة 127 شخصاً جراء إصابتهم بفيروس كوررونا المستجد "كوفيد 19"، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 2017 حالة وفاة.
وأشار قوجة إلى أنه تم تسجيل 3977 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 86 ألفا و306 إصابة.
كما لفت إلى أن 1523 شخصاً تماثلوا للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 11 ألفا و 976 شخصاً.
وفي وقت سابق، أعلنت السلطات التركية تمديد قيود الدخول والخروج برًّا وجوًّا وبحرًا من وإلى 31 ولاية، اعتبارًا من منتصف ليل السبت/ الأحد، ولمدّة 15 يومًا.
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