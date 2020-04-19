وزير الصحة التركي: 3977 إصابة جديدة بفيروس كورونا و127 حالة وفاة

أعلن ​وزير الصحة​ التركي فخر الدين قوجه، وفاة 127 شخصاً جراء إصابتهم بفيروس كوررونا المستجد "​كوفيد 19​"، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 2017 حالة وفاة.

وأشار قوجة إلى أنه تم تسجيل 3977 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 86 ألفا و306 إصابة.

كما لفت إلى أن 1523 شخصاً تماثلوا للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 11 ألفا و 976 شخصاً.

وفي وقت سابق، أعلنت ​السلطات التركية​ تمديد قيود الدخول والخروج برًّا وجوًّا وبحرًا من وإلى 31 ولاية، اعتبارًا من منتصف ليل السبت/ الأحد، ولمدّة 15 يومًا.