سلطات إيطاليا تحجر على مدينة "سافيانو" بعد وفاة رئيس بلديتها بكورونا

اعلنت السلطات الايطالية الحجر على مدينة "سافيانو" بعد وفاة رئيس بلديتها بفيروس كورونا.
وحتى أمس، ارتفعت وفيات فيروس كورونا في إيطاليا إلى 23 ألفا و227، إثر تسجيل 482 حالة جديدة.
وذكر بيان صادر عن هيئة الدفاع المدني الإيطالية، أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 175 ألفا و925.
وأضاف أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 44 ألفا و927، إثر تماثل ألفين و200 مصابا للشفاء خلال يوم واحد، وأوضح أن عدد المرضى بوحدات العناية المركزة تراجع من ألفين و812، إلى ألفين و733.
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