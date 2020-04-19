السلطات الأردنية: إغلاق 4 محافظات بالبلاد مع تخفيف إجراءات العزل فيها

أعلن وزير الإعلام الأردني أمجد العضايلة، "إغلاق وعزل محافظات الكرك ومعان والطفيلة والعقبة ابتداءاً من يوم الأربعاء المقبل، تزامنا مع تخفيف إجراءات الحظر في هذه المحافظات".

وأكد العضايلة "أهميّة التزام المواطنين بتعليمات ​السلامة العامة​ والصحّة والانضباط الصادرة عن الحكومة والقوّات المسلّحة والأجهزة الأمنية"، لالفتاً إلى أن "الحكومة ستعود للإجراءات المشددة حال عدم التقيد بالتعليمات".

من جهته، أفاد ​وزير الصحة​ الأردنية سعد جابر، بأنه "تم تسجيل 4 إصابات جديدة ب​فيروس كورونا​، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 417 حالة، توازياً مع شفاء 7 حالات جديدة خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، ليرتفع عدد المتعافين إلى 276 شخصاً.

كما لفت جابر إلى أن "المصانع في البلاد تنتج 50 ألف كمامة طبية يومياً، وبعد 10 أيام سنصبح قادرين على إنتاج مليون كمامة في اليوم".