المجلس الشيعي الأعلى: الشيخ قبلان بصحة جيدة والإشاعات محض افتراء

أكد المكتب الاعلامي في ​المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى​، أن رئيس المجلس الشيخ ​عبد الأمير قبلان​ "بصحة جيدة، وبالتالي ما يرد من إشاعات محض افتراء لا تمت للواقع بصلة". إضغط للمزيد

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