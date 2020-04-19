فوعاني: نظرة حركة أمل إلى بناء الدولة تلتقي مع مفهوم الإسلام

أشار رئيس الهيئة التنفيذية في حركة "أمل" مصطفى فوعاني، خلال ندوة إلى أن "الإمام ​موسى الصدر​ والشهيد محمد باقر الصدر وغيرهما، حاربا ​الفساد​، وتجلى ذلك أولا، في الفهم الحقيقي للايمان، واستحضار التاريخ من أجل الوحدة والكلمة والموقف، ولذلك تبنى الامام الصدر إنشاء مجتمع داخلي، وحارب مفاهيم الجهل والمحدودية والولاءات الضيقة، وفي ​لبنان​ أنشأ الإمام موسى الصدر ​حركة أمل​، لتكون النظرية والتطبيق، مؤسسة تنظيمية للفرد والمجتمع، والتي أخذت على عاتقها تحرير ​الإنسان​ وتحرير الأرض، ليس على مستوى ​طائفة​ أو مذهب أو دين أو وطن، إنما انطلاقا من عمق تاريخي، يمتد مع وجود الإنسان الأول، وباندفاعية واعية نحو ​تحقيق​ مفاهيم العدالة والمساواة والعيش الكريم وأصالة الإنسان".

ودعا الفوعاني الى "اعتبار ​القضية الفلسطينية​ قضيتنا المركزية، ودعم ​الشعب الفلسطيني​ في مواجهة الهمجية الصهيونية المستمرة، والدور التاريخي الذي يضطلع به رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​، في تأسيس مجتمع قوي على منهج واضح، بعيدا عن عقلية البعض، في اعتبار لبنان محاصصات وظائفية، وهذا ما يؤدي إلى تعزيز الفساد والاستبداد وفقد ثقة المواطن بدولته، ولذلك تلتقي نظرة حركة أمل، إلى بناء ​الدولة​، مع مفهوم ​الإسلام​ القرآني، الذي رسم معالم ​الحياة​ الاجتماعية والسياسية".