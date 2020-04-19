نجم: من حق أي شخص أن يقدم لنا الدروس إلا الذين أثبتوا فشلهم

أشارت وزيرة العدل ماري كلود نجم، في حديث تلفزيوني، إلى أن الحكومة تتعرض لهجوم عنيف من قبل أفرقاء سياسيين، لافتة إلى أن الحكومة الحالية موجودة في خدمة المواطنين، موضحة أنها وافقت على حمل كرة نار غير مسؤولة عنها.
وفي حين شددت نجم على أن الحكومة معنية بمشكل كل الشعب اللبناني، لكن عند كل تغيير تأتي الطبقة السياسية لمواجهته بالعرقلة والتحريض، موضحة أن من حق أي شخص أن يقدم لنا الدروس إلا الذين أثبتوا فشلهم، معتبرة أن من يهدد الحكومة خائف على مصالحه لا على مصالح المواطنين.
وأوضحت نجم أنها تتطالب بالمحاسبة لكن لا يجب تجاهل أن عمر الحكومة هو شهرين، ضمنه أزمة فروس كورونا المستجد وقبل ذلك قرار تعليق دفع سندات اليوروبوند، معتبرة أن الحكومة قامت أكثر بكثير مما قامت به حكومات أخرى، نافية أن تكون تلبي ولاء سياسي في مكان ما، ومشددة على أنها مستقلة.
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