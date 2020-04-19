الطقس غدا غائم جزئياً مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة

أعلنت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ أن "طقسًا ربيعيًا نسبياً يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسّط مع درجات حرارة فوق معدلاتها الموسمية تبلغ ذروتها يوم الاربعاء لتعود فتنخفض اعتباراً من يوم الخميس".

​الطقس​ المتوقع في لبنان:

الإثنين: غائم جزئياً بسحب مرتفعة يتحول الى صافٍ اعتباراً من الظهر مع ارتفاع اضافي ب​درجات الحرارة​ حيث تتخطى معدلاتها الموسمية كما تنخفض نسبة الرطوبة وتنشط الرياح أحياناً خاصة في ​الجنوب​.

الثلاثاء: غائم جزئياً بسحب مرتفعة دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما تستمر بالارتفاع على الجبال والداخل التي تكون فوق معدلاتها الموسمية.

الأربعاء: قليل الغيوم اجمالاً مع ارتفاع بدرجات الحرارة والتي تكون فوق معدلاتها الموسمية خاصة في المناطق الجبلية والداخلية ويتوقع ظهور طبقات خفيفة من الغبار في ألاجواء خاصة في جنوب البلاد وتنشط الرياح ليلاً .

الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خاصة على الجبال و في الداخل .