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أربع إصابات جديدة بفيروس كورونا في سير الضنية من عائلة واحدة

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ذكرت معلومات صحافية أن الفحوصات لمخالطي الشاب "ح. ز" الذي ثبت يوم أول من أمس الجمعة إصابته ب​فيروس ​ المستجد ​كوفيد 19​، في سير ​الضنية​، أظهرت إصابة زوجته وولديه وابن أخيه، بالفيروس، ليرتفع بذلك عدد المصابين في قضاء الضنية إلى 6، بعدما كان قد أعلنت أول إصابة في القضاء في بلدة عاصون في 3 نيسان الحالي.

وجاء الكشف عن الإصابات الأربع بعد اختبارات أجراها فريق طبي متخصص من ​وزارة الصحة​ في مستشفى سير الضنية الحكومي، بالتعاون مع طبيبة القضاء الدكتورة بسمة شعراني ورئيس لجنة الصحة في ​اتحاد بلديات الضنية​ الدكتور محمد سلمى، وشملت 72 شخصا خالطوا المصاب "ح. ز.".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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