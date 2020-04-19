أربع إصابات جديدة بفيروس كورونا في سير الضنية من عائلة واحدة

ذكرت معلومات صحافية أن الفحوصات لمخالطي الشاب "ح. ز" الذي ثبت يوم أول من أمس الجمعة إصابته بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، في سير الضنية، أظهرت إصابة زوجته وولديه وابن أخيه، بالفيروس، ليرتفع بذلك عدد المصابين في قضاء الضنية إلى 6، بعدما كان قد أعلنت أول إصابة في القضاء في بلدة عاصون في 3 نيسان الحالي.
وجاء الكشف عن الإصابات الأربع بعد اختبارات أجراها فريق طبي متخصص من وزارة الصحة في مستشفى سير الضنية الحكومي، بالتعاون مع طبيبة القضاء الدكتورة بسمة شعراني ورئيس لجنة الصحة في اتحاد بلديات الضنية الدكتور محمد سلمى، وشملت 72 شخصا خالطوا المصاب "ح. ز.".
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