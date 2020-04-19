أربع إصابات جديدة بفيروس كورونا في سير الضنية من عائلة واحدة

ذكرت معلومات صحافية أن الفحوصات لمخالطي الشاب "ح. ز" الذي ثبت يوم أول من أمس الجمعة إصابته ب​فيروس كورونا​ المستجد ​كوفيد 19​، في سير ​الضنية​، أظهرت إصابة زوجته وولديه وابن أخيه، بالفيروس، ليرتفع بذلك عدد المصابين في قضاء الضنية إلى 6، بعدما كان قد أعلنت أول إصابة في القضاء في بلدة عاصون في 3 نيسان الحالي.

وجاء الكشف عن الإصابات الأربع بعد اختبارات أجراها فريق طبي متخصص من ​وزارة الصحة​ في مستشفى سير الضنية الحكومي، بالتعاون مع طبيبة القضاء الدكتورة بسمة شعراني ورئيس لجنة الصحة في ​اتحاد بلديات الضنية​ الدكتور محمد سلمى، وشملت 72 شخصا خالطوا المصاب "ح. ز.".