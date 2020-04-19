نادين عون: لا نريد خسارة الأفران والمخابز بل أن يكون ربحها عادلاً

أوضحت المديرة العامة للحبوب والشمندر السكري بالتكليف في ​وزارة الاقتصاد​ نادين عون، في حديث تلفزيوني، أن الوزارة لا تريد خسارة الأفران والمخابز بل أن يكون ربحها عادلاً، لافتة إلى أن وزير الإقتصاد والتجارة ​راوول نعمه​ أكد للنقابة أنها مؤسسات منتجة وتقدم خدمة أساسية من الضروري أن يكون ربحها مؤمن.

وأشارت عون إلى أنه عندما يصبح الربح غير كاف لتكون منتجة أو عندما ينخفض هامش الربح العادل يمكن رفع سعر ربطة ​الخبز​ أو خفض وزنها.

وكان اتحاد نقابات المخابز والأفران في لبنان، قد لفت إلى أنّ "منذ إعلان اتحاد نقابات المخابز والأفران في لبنان التوقّف عن توزيع الخبز على المناطق اللبنانية كافّة، كثرت الاتصالات والتدخّلات من جهات وهيئات سياسيّة ونقابيّة واجتماعيّة لمعالجة أزمة الخبز".

وأعلن، في بيان، أنّه "نزولًا عند رغبة هذه الجهات والهيئات وتمنّياتها على الاتحاد بضرورة تأجيل تنفيذ قراره هذا، ريثما تنتهي الاجتماعات مع وزارة الاقتصاد والتجارة، قرّر الاتحاد تعليق قراره بوقف توزيع الخبز على المناطق اللبنانية حتّى إشعار آخر".