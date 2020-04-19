محتجون قطعوا الطريق عند مستديرة العبدة والجيش أعاد فتحها

ذكرت معلومات صحافية أن محتجين على الأوضاع المعيشية والغلاء، قطعوا الطريق عند ​مستديرة العبدة​، بالاطارات المشتعلة وعوائق، لكن قوة من ​الجيش​ أعادت فتحها.

وكانت معلومات صحافية قد أشارت إلى أن ساحة عبد الحميد كرامي "النور"، شهدت لليوم الرابع على التوالي، تجمعات لمحتجين من عدد من أحياء المدينة، قصدوها راجلين وبعضهم على متن دراجات نارية، مطالبين بوضع حد لغلاء المواد الأساسية، ولجم التلاعب بسعر صرف الدولار. ولوح عدد منهم باللجوء إلى "التحرك السلبي في حال استمرار الأحوال على ما هي عليه من تدهور معيشي واقتصادي".

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