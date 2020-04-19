إخلاء بحر صور من مراكب وسباحين وتفريق تجمعات على الشاطئ والكورنيش

رصد عناصر الدوريات المكثفة التي يسيرها ​الجيش​ و​القوى الأمنية​ و​بلدية صور​، شبانا يمارسون هواية ​السباحة​ ومراكب في ​المياه​، فوجهوا لهم دعوات عبر مكبرات الصوت للخروج من المياه وإخلاء الشاطئ تنفيذا لقرار التعبئة العامة.

كما رصد عناصر الدوريات تجمعات عند شاطئ الجمل والخراب، ومواطنين يمارسون ​الرياضة​ على الكورنيش البحري، فطلبوا من الجميع العودة إلى المنازل.

وفي داخل المدينة التي بدت شوارعها وأسواقها شبه خالية، حرر عناصر القوى الأمنية عددا من محاضر الضبط بحق مخالفين للتعبئة العامة.