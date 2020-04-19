إخلاء بحر صور من مراكب وسباحين وتفريق تجمعات على الشاطئ والكورنيش

رصد عناصر الدوريات المكثفة التي يسيرها الجيش والقوى الأمنية وبلدية صور، شبانا يمارسون هواية السباحة ومراكب في المياه، فوجهوا لهم دعوات عبر مكبرات الصوت للخروج من المياه وإخلاء الشاطئ تنفيذا لقرار التعبئة العامة.
كما رصد عناصر الدوريات تجمعات عند شاطئ الجمل والخراب، ومواطنين يمارسون الرياضة على الكورنيش البحري، فطلبوا من الجميع العودة إلى المنازل.
وفي داخل المدينة التي بدت شوارعها وأسواقها شبه خالية، حرر عناصر القوى الأمنية عددا من محاضر الضبط بحق مخالفين للتعبئة العامة.
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