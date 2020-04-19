شكرا لقرائتكم خبر عن الوفد: فتح اعتماد إضافى بالموازنة يرفع الاستثمارات الحكومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس حمدي قوطة، رئيس لجنة التجارة والصناعة بحزب الوفد، إن موافقة الحكومة على فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019-2020، بقيمة 10 مليارات جنيه، يدعم جهود التصدي لفيروس كورونا المستجد.

وأكد قوطة فى تصريحات صحفية أن هذا الاعتماد الإضافي يؤكد صدق الحكومة وجديتها في تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير حزمة تمويل بقيمة 100 مليار جنيه لوضع خطة شاملة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

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وأشار رئيس لجنة التجارة والصناعة بالحزب إلى أن هذا الاعتماد الإضافي سيؤدي إلى زيادة الاستثمارات الحكومية السوقية بما ينعكس إيجابيًا على زيادة نسب ومعدلات التشغيل ونشاط الأسواق الاقتصادية.

وتابع: من المتوقع أن يؤدي هذا الاعتماد إلى زيادة السيولة المالية، حيث سيتم ضخ مبلغ الـ10 مليارات جنيه داخل مختلف الأسواق، بما يؤثر بشكل إيجابي قطاعات كثيرة.

وشدد على أن الحكومة تعمل جاهدة على اتخاذ العديد من الإجراءات لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، ووضع خطط لتحفيز النشاط الاقتصادي، للعمل على الحد من الآثار السلبية لتلك التداعيات ودفع عجلة الإنتاج لكافة القطاعات الاقتصادية.