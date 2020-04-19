شكرا لقرائتكم خبر عن "ماعت" تطالب الدول الأفريقية إجراء المزيد من فحوصات فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، أن عدد الوفيات فى قارة أفريقيا تخطى بسبب فيروس كورونا 1016 حالة وفاة، فيما وصلت حالات الإصابة إلى 19 ألفًا و895 حالة، وسجلت حالات التعافى 4642 حالة، وذلك حسبما أعلن المركز الأفريقى للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

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وأضافت مؤسسة ماعت أن شمال القارة الأفريقية سجلت 743 حالة، و61 حالة فى جنوبها، و41 حالة فى الشرق، و118 حالة فى الغرب، فيما سجل وسط القارة 54 حالة وفاة، متابعة: "أعلن المركز مسبقًا أنه سيتم إجراء مليون فحص خلال الأسابيع المقبلة فى الدول الأفريقية؛ لمساعدتها فى تكثيف محاربتها لفيروس كورونا المستجد".

وذكرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان أنها تشجع كافة الجهود التى يقوم بها المركز الأفريقى للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، كما تحث الدول الأفريقية لإجراء المزيد من الفحوصات الطبية حول فيروس كورونا، لا سيما وأن المركز أعلن أن عدد من الدول لم تقم سوى بعدد قليل منها؛ بما لا يتناسب مع حجم الإصابات بها.