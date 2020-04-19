أوقاف السويس تهدي مستلزمات طبية لمديرية الصحة

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس - حسام الدين أحمد:
أهدت مديرية أوقاف السويس كمية من المستلزمات الطبية لمديرية الصحة لتوزيعها على الأطقم الطبية بالمستشفيات دعمًا لها.
واستقبل الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة، الشيخ ماجد راضي وكيل وزارة الأوقاف بالسويس، اليوم الأحد، يرافقه شيخين من أئمة المساجد، وأيمن مهران مدير العلاقات العامة بالمديرية.
وقال الشيخ راضي إن الزيارة جاءت تزامنا مع الظروف التي يمر بها الوطن وما تقدمه مؤسسات الدولة من مجهودات كبيرة وسعي دؤوب للعبور من أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، وقدم وكيل الأوقاف 1000 قفاز طبي، و90 كمامة 95 N، و150 جاوند،
وأشاد وكيل وزارة الأوقاف بدور وزارة الصحة في جميع المحافظات، وشكل خاص في السويس لما يقدمه الأطباء من جهد وسعي ممدود لصحة وسلامة أبناء المحفظة.
ووجه الدكتور "جوده" الشكر للشيخ ماجد راضي، لمشاركتة الطيبة مشيرا إلى دور وزارة الأوقاف المجتمعي في مواجهة فيروس كورونا
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