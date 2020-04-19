بالصور.. ضبط نصف طن أسماك مملحة وفسيخ غير صالحة في الأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر - محمد محروس:
ضبطت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الأقصر، اليوم الأحد، نصف طن أسماك مملحة وفسيخ غير صالح للاستهلاك الآدمي.
وقال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية الدكتور تامر صلاح مختار إن الفسيخ غير الصالح للاستهلاك الآدمي جرى ضبطه خلال حملة على الأسواق بمركزي إسنا والقرنة، بمشاركة مسؤولي إدارتي الرقابة التموينية والتجارة الداخلية، وبالتنسيق مع إدارة الطب البيطري.
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