توريد ٢٦٥ طن قمح للشون والصوامع في الأقصر (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر - محمد محروس:

أعلن وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر الدكتور تامر صلاح عن استلام الشون والصوامع في المحافظة لـ ٢٦٥ طنًا و٢١٠ كيلوجرامات من محصول القمح، مع بدء موسم حصاد المحصول حتى اليوم الأحد.

وأوضح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر أن عملية استلام القمح تمت وفقًا للضوابط القانونية والإجراءات الاحترازية المشددة ودون معوقات أو تزاحم من قبل المزارعين.

وتبلغ السعة التخزينية للشون والصوامع المخصصة للأقماح بالأقصر 31.100 ألف طن، وهي تشمل سعة بنكر إسنا 20 ألف طن، وشونة بنكر إسنا 5 آلاف طن بخلاف صومعة خليتين 1100 طن بأرمنت، وشونة أرمنت 5 آلاف طن.​