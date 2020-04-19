"دافع عن فتاة".. تفاصيل محاولة سائق ذبح بائع بـ"كتر" في البساتين



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

كشفت تحقيقات نيابة البساتين تفاصيل محاولة سائق "توك توك" ذبح بائع خبز بمنطقة "بين المزارع" بدائرة قسم البساتين.

وقال شهود العيان في التحقيقات إن المجني عليه "رضا. ح" وأسرته انتقلوا للعيش بالمنطقة قبل شهر، يعمل الشاب العشريني في أحد المخابز وبعد الانتهاء من عمله يأتي لبيع الخبز قرب مسكنه "شاب طيب وفي حاله".

وأضاف شهود العيان أنه عصر الجمعة الماضية (يوم الواقعة) كان "رضا" كعادته يجلس قرب منزله لبيع الخبز، لكنه فوجئ بالمتهم "ح. ا" وشهرته "حلبسه" يتحرش بإحدى الفتيات أثناء مرورها في الشارع فتصدى له المجني عليه، فغادر المتهم من فوره.

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بعد دقائق قليلة، عاد المتهم مرة أخرة وتشاجر مع الضحية ثم استل "كتر" من طيات ملابسه وأصابه بجرح ذبحي في الرقبة وآخر في الذراع، ليتم نقله على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وإحالته للنيابة.

وأمرت نيابة البساتين برئاسة المستشار مصطفى المتناوي بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات في الواقعة، واستعلمت عن حالة المصاب تمهيدًا لسماع أقواله.