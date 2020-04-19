مكسيكو سيتي: المستشفيات اقتربت من استنفاد طاقتها الاستيعابية

محمد اسماعيل - القاهرة - مكسيكو سيتي - (د ب أ)

قالت عمدة مدينة مكسيكو سيتي المكسيكية، كلوديا شينباوم إن مستشفيات المدينة تقترب من استنفاد طاقتها الاستيعابية ، وذلك بعد احتياج 100 مريض إضافي إلى التنفس الاصطناعي في غضون يومين فقط.

جاء ذلك حسبما نقلت صحيفة "إل نورته" المحلية عن شينباوم.

ويوجد هناك 468 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي بمستشفيات مختلفة بينهم نحو 70 مريضا في المعهد الوطني لأمراض الجهاز التنفسي، وهو عدد قياسي، حسب وكالة بلومبرج للأنباء.

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وأضافت الوكالة أن المستشفى العام في حي "إثتابالابا" التابع لمكسيكو سيتي، قد امتلأ بالفعل وبصورة كاملة .

وسجلت مكسيكو سيتي أمس 2299 حالة إصابة جديدة و178 وفاة.

وفي المكسيك ككل، توجد هناك 7497 حالة إصابة مؤكدة ونحو 650 وفاة، حسب بيانات الحكومة.