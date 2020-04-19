فيتنام تطالب بكين بإلغاء إنشاء مناطق جديدة في بحر الصين الجنوبي

محمد اسماعيل - القاهرة - هانوي - (د ب أ)

طالبت وزارة الشؤون الخارجية الفيتنامية، الصين، بالتراجع عن قرارها بإنشاء منطقتين جديدتين لمدينة سانشا الصينية، في جزر متنازع عليها ببحر الصين الجنوبي، حسبما جاء في بيان حكومي اليوم الأحد.

كانت مدينة سانشا، الواقعة في نطاق إقليم هيانان بجنوب الصين، قد أعلنت يوم أمس السبت، عن إقامة مقاطعة شيشا في جزيرة باراسيل ومقاطعة نانشا بجزيرة سبراتلي، مستخدمة أسماء صينية للأرخبيل.

وقال المتحدث باسم الوزارة لي تاي تو هانج في بيان، قبل مطالبة الصين بالعدول عن قرارها والإحجام عن القيام بمثل هذه الأعمال في المستقبل، إن "فيتنام شددت وبقوة مرات عديدة على أن لديها ما يكفي من الأدلة التاريخية والأساس القانوني لتأكيد سيادتها على جزيرتي باراسيل وسبراتلي".

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وقال كارل تيلور الأستاذ المتفرغ بجامعة نيو ساوث ويلز والخبير بشؤون المنطقة، في بيان، إنه يرى أن بكين تحاول تشديد قبضتها على المنطقة.

وقال تيلور إن "المقاطعتين الجديدتين ستحكمان منطقة باراسيلز وماكليسفيلد بانك، وهي منطقة تطالب بالسيادة عليها فيتنام وتايوان، وكذلك جزر سبراتلي والمياه المجاورة لها، حيث هناك مطالب متعددة متداخلة بأحقية السيادة عليها".

وقال إنه "خلال السنوات الست الماضية، تحاول الصين تعزيز قبضتها على بحر الصين الجنوبي ببناء جزر صناعية ومرافق يمكن استخدامها لأغراض عسكرية".