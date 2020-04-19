كورونا / آخر المستجدّات حول العالم

رغم الإجراءات الإحترازية التي تطبقها معظم دول العالم، يواصل فيروس كورونا المستجد إنتشاره وحصد الأرواح، مع أكثر من مليوني مصاب ونحو 154 ألف وفاة حتى اللحظة.

والدول التي سجلت أكبر عدد من الوفيات في 24 ساعة هي الولايات المتحدة (2985) وسجل الصين 1290 وفاة جديدة بعد إعلان مجلس مدينة ووهان إجراء مراجعة لعدد الضحايا، والمملكة المتحدة 847.

والولايات المتحدة التي سجلت أول وفاة نهاية فيفري هي الدولة الأكثر تضررا جراء الوباء سواء من حيث عدد الوفيات أو الإصابات، ووصلت الحصيلة فيها إلى 34575 وفاة من أصل 683786 إصابة، فيما أعلنت السلطات شفاء 56546 على الأقل

وفيما يلي أحدث الأخبار وآخر المستجدات بشأن تفشي الوباء حول العالم:

- إرتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في اليابان إلى 10 آلاف.

- وزير الصحة الكويتي: شفاء 22 من المصابين بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 280.

- الصحة الهندية: تسجيل 991 إصابة جديدة و43 وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

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- وزارة الصحة السودانية: تسجيل 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا إضافة إلى 4 وفيات.

- وفاة مدير مكتب الرئيس النيجيري بفيروس كورونا.

- أعلنت الأمم المتحدة تسجيل حالة وفاة جراء فيروس كورونا المستجد شمال شرقي سوريا، هي الأولى في هذه المنطقة التي يسيطر عليها الأكراد في البلد الذي تمزقه الحرب.

- أعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 171 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وتسع حالات وفاة، بينما إرتفعت حالات الشفاء إلى 646.

- أودى فيروس كورونا المستجد بحياة ألف شخص في إفريقيا منذ ظهوره في الصين في ديسمبر.

- أعلنت وزارة الصحة المغربية مساء الجمعة تسجيل 281 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليصل إجمالي المصابين في البلاد إلى 2564.