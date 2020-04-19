ألمانيا تعلن السيطرة على وباء "كوفيد-19" وتتجه لتخفيف القيود

وكالات - أعلنت ألمانيا اليوم، الجمعة 17 أفريل 2020، أن وباء كوفيد-19 بات تحت السيطرة بعد شهر من القيود التي فرضتها السلطات ووعدت بإنتاج الأقنعة الواقية بكميات كبرى قبل أسبوع من بدء تخفيف إجراءات العزل تدريجيا.

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ لمراقبة الأوبئة، أن كل مصاب بكوفيد-19 في البلاد بات ولأول مرّة ينقل العدوى إلى أقل من شخص.

وأشارت إلى أن معدّل العدوى بفيروس كورونا المستجد المسبب للوباء بين شخص وآخر تراجع إلى 0,7.

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وأعلن وزير الصحة الألماني، ينس شبان أن فيروس كورونا المستجد بات "تحت السيطرة".

وقال الوزير إن "أعداد الإصابات إنخفضت بشكل كبير، وخصوصا الارتفاع النسبي على أساس يومي. التفشي بات الآن مجددا تحت السيطرة".

ويعد معدل إنتقال العدوى مؤشرا غاية في الأهمية لأنه يؤثر على قدرة النظام الصحي على إستيعاب صدمة الوباء.