تطبيق حظر التجول فى السعودية تحت الأمطار

نشرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" تقريراً عن رجال الأمن في المملكة الذين يطبقون حظر التجوال المفروض بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، في ظل موجة من الطقس السيئ.

وبحسب ما قالته "واس" لم تمنع الأمطار الغزيرة والمتوسطة التي

هطلت اليوم على عدة محافظات ومراكز في منطقة عسير رجال الأمن من أداء عملهم في تطبيق تعليمات منع التجول وتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وأظهرت جولة لوكالة الأنباء السعودية "واس" عصر اليوم على عدد من الشوارع العامة في مدينة أبها وضواحيها انتظام النقاط الأمنية في مواقعها وسط هطول الأمطار في ظل التزام كامل من قبل المواطنين والمقيمين بتعليمات منع التجول والبقاء في المنازل مع مواصلة الجهات الحكومية والأهلية المستثناة من أمر منع التجول تقديم خدماتها للمواطنين والمقيمين.