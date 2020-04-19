اخبار العالم

إستراليا تدعو لتحقيق مستقل في تفشي كورونا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

 دعت وزيرة الخارجية الإسترالية، ماريز باين، اليوم الأحد، لإجراء تحقيق دولي مستقل في أسباب جائحة فيروس .

 وقالت باين لهيئة الإذاعة الإسترالية (إيه بي سي)، إن الشفافية هي مفتاح المضي قدمًا، خصوصًا من الصين.

وأضافت: "سيحتاج الأمر من الأطراف والدول الجلوس على الطاولة مع استعداد للشفافية والانخراط في تلك العملية وضمان الوصول إلى آلية مراجعة

يمكن أن يثق بها المجتمع الدولي".

وبسؤالها عما تريده من الصين، قالت باين إن ثمة حاجة إلى تحقيق مستقل لتقصي أصول الفيروس وطريقة التعامل معه ومدى الانفتاح في تبادل المعلومات.

Advertisements

وأشارت إلى ضرورة البحث أيضًا فى تعاون الصين مع منظمة الصحة العالمية، رغم أن المنظمة

نفسها في وضع غير موات لإجراء مثل هذه المراجعة.

 وكان رئيس الوزراء الإسترالي، سكوت موريسون، قال في وقت سابق إن الانتقاد الموجه لمنظمة الصحة العالمية له ما يبرره، رغم أن المنظمة تعاملت مع مئات الطلبات للمساعدة من منطقة المحيط الهادئ في تلك الجائحة.

 وسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإلقاء اللوم على منظمة الصحة العالمية فيما يتعلق بنطاق الوفيات الناتجة عن جائحة فيروس كورونا وسحب التمويل الأمريكي للمنظمة الصحية التابعة للأمم المتحدة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إستراليا تدعو لتحقيق مستقل في تفشي كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا