إستراليا تدعو لتحقيق مستقل في تفشي كورونا

دعت وزيرة الخارجية الإسترالية، ماريز باين، اليوم الأحد، لإجراء تحقيق دولي مستقل في أسباب جائحة فيروس كورونا.
وقالت باين لهيئة الإذاعة الإسترالية (إيه بي سي)، إن الشفافية هي مفتاح المضي قدمًا، خصوصًا من الصين.
وأضافت: "سيحتاج الأمر من الأطراف والدول الجلوس على الطاولة مع استعداد للشفافية والانخراط في تلك العملية وضمان الوصول إلى آلية مراجعةيمكن أن يثق بها المجتمع الدولي".
وبسؤالها عما تريده من الصين، قالت باين إن ثمة حاجة إلى تحقيق مستقل لتقصي أصول الفيروس وطريقة التعامل معه ومدى الانفتاح في تبادل المعلومات.
وأشارت إلى ضرورة البحث أيضًا فى تعاون الصين مع منظمة الصحة العالمية، رغم أن المنظمةنفسها في وضع غير موات لإجراء مثل هذه المراجعة.
وكان رئيس الوزراء الإسترالي، سكوت موريسون، قال في وقت سابق إن الانتقاد الموجه لمنظمة الصحة العالمية له ما يبرره، رغم أن المنظمة تعاملت مع مئات الطلبات للمساعدة من منطقة المحيط الهادئ في تلك الجائحة.
وسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإلقاء اللوم على منظمة الصحة العالمية فيما يتعلق بنطاق الوفيات الناتجة عن جائحة فيروس كورونا وسحب التمويل الأمريكي للمنظمة الصحية التابعة للأمم المتحدة.
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