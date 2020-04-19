البرلمان العربي يؤكد دعمه لجهود الحكومات العربية في أزمة كورونا

أكد مكتب البرلمان البرلمان العربي دعم البرلمان للسياسات التي تتخذها الحكومات العربية لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والإجراءات الاحترازية التي تهدف إلى منع تفشي انتشار الفيروس، مطالبا، في الوقت ذاته، الأمم المتحدة بإلزام إسرائيل بالإفراج عن الأسرى الفلسطينيين بموجب القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي واتفاقية جنيف بشأن حماية حقوق الأسرى في زمن انتشار الأوبئة.



جاء ذلك في قرارات صدرت، اليوم الأحد، عن مكتب البرلمان العربي برئاسة الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي رئيس البرلمان العربي، ومشاركة نواب رئيس البرلمان العربي ورؤساء اللجان الدائمة في البرلمان العربي، خلال اجتماع عقدوه عن بُعد لمناقشة تداعيات انتشار فيروس

كورونا المُستجد في العالم العربي، بمشاركة رئيس المكتب الإقليمي للشرق الأوسط لمنظمة الصحة العالمية، والأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية.

واستعرض مكتب البرلمان العربي كافة تقارير تطورات انتشار فيروس كورونا المُستجد في الدول العربية المُقدمة من جامعة الدول العربية والمكتب الإقليمي للشرق الأوسط لمنظمة الصحة العالمية، والجهود المبذولة لمساعدة الدول العربية لتخطي آثار هذه الجائحة.

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وأقر المكتب قرارًا بشأن مواجهة جائحة كورونا في العالم العربي، ومعالجة آثاره الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية على الشعب العربي وتداعياته

على اقتصاديات الدول العربية، حيث دعا لتعزيز التنسيق والتعاون وتبادل المعلومات الصحية بين الوزارات والقطاعات المعنية بالدول العربية.

وأكد دعم البرلمان العربي للسياسات التي تتخذها الحكومات العربية لمكافحة الفيروس والإجراءات الاحترازية التي تهدف إلى منع تفشي انتشار، داعيا الشعب العربي إلى التجاوب مع هذه الإجراءات والالتزام بها لتجاوز هذه الأزمة في أقرب وقت ممكن.

كما دعا القرار جامعة الدول العربية لوضع خطة اقتصادية عربية من أجل تجاوز الآثار المترتبة على انتشار فيروس كورونا المستجد في العالم العربي ومعالجة تداعياته على اقتصاديات الدول العربية،مشيدا برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لقمة مجموعة العشرين الافتراضية التي انعقدت عن بعد بتاريخ 26 مارس 2020 لمواجهة جائحة كورونا وتداعياتها، مثمنًا الالتزامات التي تعهد بها قادة دول المجموعة في هذا الشأن.