395 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا فى فرنسا

سجلت فرنسا 395 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، أمس السبت، ليصل عدد الوفيات الإجمالي إلى 19718، واستمرت وتيرة زيادة الوفيات في التباطؤ كما تراجع عدد الأشخاص في العناية الفائقة.
قال مدير هيئة الصحة العامة جيروم سالومون، في تصريح صحفي، إن العدد الإجمالي للأشخاص في وحدات العناية الفائقة انخفض لليوم الحادي عشر على التوالي إلى 5744، وهو أدنى مستوى منذ 30مارس.
وقد أعلنت هيئة الصحة العامة في فرنسا أمس السبت تسجيل 642 حالة وفاة إضافية بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الأخيرة، ما يرفع إلى 19323 إجمالي عدد الضحايا. في المقابل، تراجع عدد الأشخاص الذين يتم التكفل بهم في المستشفيات لليوم الرابع تواليا.
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