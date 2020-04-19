وزير ألماني: نحتاج لمليارات الكمامات لمواجهة «كورونا»

أعلنت الحكومة الاتحادية أنها تتوقع أنه سيكون هناك حاجة لمليارات من أقنعة التنفس (الكمامات) في ألمانيا أثناء أزمة انتشار وباء كورونا.

وقال وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير لصحيفة «بيلد أم زونتاج» الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد: «إذا أردنا تمكين الجميع في ألمانيا من العمل والتسوق وركوب الحافلات من خلال حماية الفم، سنكون بحاجة إلى ما يتراوح بين 8 إلى 12 مليار قناع سنوياً».

وتابع ألتماير قائلاً: «إذا أنتجنا جزءاً كبيراً من ذلك في ألمانيا، سنكون قد حققنا الكثير».

يشار إلى أنه تم وضع معيار إنتاج الكمامات في وزارة الاقتصاد، إلا أنه لا يزال المرء بعيداً عن تحقيق إنتاج يقدر بمليارات.

وقال ألتماير: «هدفنا هو أن نكون قادرين على إنتاج ملايين من أقنعة الجراحة وأقنعة حماية الفم (كمامات) في ألمانيا في النصف الثاني من الصيف».

وسجلت ألمانيا 140478 حالة إصابة بكورونا و4289 حالة وفاة.

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