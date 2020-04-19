لندن: لا نفكر في تخفيف قيود مكافحة كورونا

قال وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني مايكل جوف اليوم الأحد، إن الحكومة لا تفكر في تخفيف إجراءات العزل العام التي فُرضت قبل نحو أربعة أسابيع للمساعدة في السيطرة على انتشار فيروس كورونا.

وأضاف جوف لقناة سكاي نيوز "الحقائق والإرشادات واضحة حاليا بأننا لا ينبغي أن نفكر في رفع هذه القيود بعد".